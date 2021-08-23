23 августа: Какой сегодня праздник

23 августа - День Государственного флага Украины, праздник, который с 2004 года отмечают на государственном уровне.

До этого день Государственного флага отмечался 24 июля на муниципальном уровне, поскольку именно в этот день, в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской горадминистрацией.

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся сине-жёлтый флаг.

18 сентября 1991 года Постановлением президиума Верховной Рады Украины утверждён официальным символом страны.

День города Харькова. Именно в этот день в 1943 году город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Харьков имеет статус города с 1654 года. Сейчас это крупнейший город на восточной территории Украины, второй по величине в нашем государстве.

Также сегодня Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, который проходит под эгидой ООН.

В Европе - День памяти жертв сталинизма и нацизма, в Иране - День врача, а в Беларуси - День статистики.

По народному календарю – Лаврентьев день. Святой почитается целителем глазных болезней, ему молятся о прозрении и защите от дурного глаза.

По народным приметам, 23 августа нельзя: купаться в водоемах; отказывать в помощи нуждающимся; брать в долг.

Именины у Афанасия, Вячеслава, Лаврентия и Романа.