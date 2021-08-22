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19:55 22.08.2021

Зеленский встретился с премьер-министром Грузии

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Зеленский встретился с премьер-министром Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Грузии Ираклий Гарибашвили, который находится в Украине с трехдневным визитом, сообщила пресс-служба президента в воскресенье.

"Глава государства выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский высоко оценил поддержку со стороны дружественной страны инициативы "Крымская платформа" и поблагодарил Гарибашвили за личное участие в инаугурационном саммите этого нового формата, приуроченного к деоккупации полуострова.

Как сообщается, что президент и премьер отметили высокую динамику украино-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя государствами. Стороны договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание вопросам безопасности и обозначили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

"Зеленский и Гарибашвили также обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии", - указано в сообщении.

Теги: #грузия #зеленский #премьер
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