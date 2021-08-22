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19:35 22.08.2021

Глава Минэкономики ФРГ встретится с украинским коллегой во время Крымского саммита - посольство

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Глава Минэкономики ФРГ встретится с украинским коллегой во время Крымского саммита - посольство

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко во время саммита Крымской платформы, сообщила пресс-служба посольства Федеративной Республики Германии в Украине.

"Во время неофициальной части саммита Федеральный министр Петер Альтмайер проведет переговоры со своим украинским коллегой, министром энергетики Украины Германом Галущенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание будет уделяться теме энергетической безопасности в контексте "Северного потока 2" и "Совместного заявления США и Германии по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей".

Ранее сообщалось, что глава Минэкономики Германии заявлял, что российский экспорт газа в ФРГ всегда был стабильным, политические проблемы ему не мешали, но проект "Северный поток 2" ассоциируется с политическими вызовами.

Теги: #крымская_платформа #германия
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