Глава Минэкономики ФРГ встретится с украинским коллегой во время Крымского саммита - посольство

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко во время саммита Крымской платформы, сообщила пресс-служба посольства Федеративной Республики Германии в Украине.

"Во время неофициальной части саммита Федеральный министр Петер Альтмайер проведет переговоры со своим украинским коллегой, министром энергетики Украины Германом Галущенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание будет уделяться теме энергетической безопасности в контексте "Северного потока 2" и "Совместного заявления США и Германии по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей".

Ранее сообщалось, что глава Минэкономики Германии заявлял, что российский экспорт газа в ФРГ всегда был стабильным, политические проблемы ему не мешали, но проект "Северный поток 2" ассоциируется с политическими вызовами.