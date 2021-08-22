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18:19 22.08.2021

Данилов: Нужно признавать влияние олигархов на Раду, это угроза для Украины

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Данилов: Нужно признавать влияние олигархов на Раду, это угроза для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что законодательная власть в Украине подвержена влиянию олигархов, что, в свою очередь, несет угрозу стране.

"Влияние олигархов именно на Верховную Раду является на сегодняшний день очень и очень большим. Мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно останавливать. Нужно понимать, что влияние олигархов на законотворческую деятельность – а это один из элементов их (олигархов – ИФ) существования – это те законы, которые они сами себе, скажем так, принимают. Они их оплачивают и потом мы с вами живем в крайне тяжелой ситуации - и именно по этим законам. Нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует. Это угроза", - заявил Данилов в интервью телеканалу "Украина 24".

Он также предложил главе парламента и члену СНБО Дмитрию Разумкову указывать на склонности членов СНБО и тех, кого он считает олигархами, к возможной коррумпированности.

"Давайте начнем с главы Верховной Рады (Разумкова – ИФ), члена Совета национальной безопасности и обороны. Если он считает, что кого-то из членов СНБО могут коррумпировать, по его мнению, олигархи, тогда нужно указывать непосредственно, кто к этому (из олигархов – ИФ) склонен и есть ли среди 23 членов СНБО люди, которые могут поддаться этому искушению", - сказал Данилов.

 

Теги: #снбо #олигархи #данилов
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