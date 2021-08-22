Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии в зоне ООС, погиб боец ВСУ

Российские наёмники на Донбассе с начала суток, 22 августа, 3 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает штаб операции Объединенных сил в воскресенье.

"С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Возле Луганского оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате вражеского обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - резюмируют в штабе ООС.