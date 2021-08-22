События

17:14 22.08.2021

Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот для разблокирования Черноморско-Азовского региона – Зеленский

1 мин читать
Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот для разблокирования Черноморско-Азовского региона – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возрождать и укреплять свой военно-морской флот для того, чтобы разблокировать и сделать более безопасными Черноморский и Азовский регионы.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"Развитие нашего украинского Черноморского флота нужно нам для того, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регион. Поэтому было решено на уровне нашего государства, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому Россия никогда бы не смогла незаконно аннексировать наш украинский полуостров. И теперь, из туристического сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил для сравнения, авианосец", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в этом вопросе Украине нужна консолидация всех ее партнеров, и "украинское государство работает в этом направлении".

"Мы обращались в Великобританию - получили поддержку. Обращались в Соединенные Штаты, и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - подытожил Зеленский.

Теги: #зеленский #украина #флот
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 22.08.2021
Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

15:19 22.08.2021
Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

14:39 22.08.2021
Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

13:36 22.08.2021
Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

10:49 22.08.2021
США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность

США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность

10:14 22.08.2021
В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

17:01 21.08.2021
Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

10:45 21.08.2021
Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

Киев приветствует приезд Грэнхолм во главе делегации США на мероприятия по случаю Дня независимости - МИД

00:39 21.08.2021
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину

Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину

00:22 21.08.2021
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

ПОСЛЕДНЕЕ

Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

Статус УБД в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО – Зеленский

Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"

Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

Меркель: то, что Маас не приедет на "Крымскую платформу", не связано с отношениями между Берлином и Москвой

Шмыгаль обсудил с грузинским премьером взаимодействие Киева и Тбилиси для ускорения обретения членства в ЕС и НАТО

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА