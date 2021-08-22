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16:59 22.08.2021

Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

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Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обещает сдвинуть с мертвой точки вопрос помилования осужденных защитников Украины.

"В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета теперь сами требуют защиты в правовом поле", - сказал Зеленский на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в воскресенье в Киеве.

Президент отметил, что для помощи указанным гражданам он создал консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов", - подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что вопрос помилования защитников Украины будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы.

Теги: #зеленский #защитники #помилование
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