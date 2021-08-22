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16:10 22.08.2021

Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

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Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

В Пентагоне объявили о решении задействовать самолёты пассажирских авиакомпаний для участия в операции по эвакуации гражданских из Кабула, сообщает в воскресенье The Hill.

Речь идет о 18 самолётах American Airlines, Delta Airlines, Atlas Air и ряда других авиакомпаний США. У них есть договорённость с Пентагоном, согласно которой они обязаны предоставлять несколько авиалайнеров в экстренных случаях.

Пентагон пояснил, что эти 18 самолётов непосредственно в Кабул летать не будут: их задачей будет вывоз людей из промежуточных пунктов эвакуации.

Теги: #эвакуация #самолеты #пентагон #кабул
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