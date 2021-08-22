Шмыгаль обсудил с грузинским премьером взаимодействие Киева и Тбилиси для ускорения обретения членства в ЕС и НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, в ходе которой стороны обсудили вопрос координации совместных шагов Украины и Грузии на пути к обретению ими полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Приоритетным для нас является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море", - цитирует слова главы украинского правительства пресс-служба Кабмина в воскресенье.

Отмечается, что премьер-министры Украины и Грузии договорились продолжать совместную работу с Европейской Комиссией для обеспечения благоприятных условий развития контейнерно-фидерного сообщения между морскими портами Украины, Грузии и стран ЕС.

Премьер-министр Грузии со своей стороны подчеркнул, что стороны интенсифицировали двустороннее сотрудничество и перешли на новый уровень. В частности, страны работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть сделаны, чтобы наш товарооборот достиг $1 млрд. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - отметил Гарибашвили.

В ходе встречи премьер-министры также обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развития совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.

Глава украинского правительства подчеркнул, что динамика двусторонней торговли товарами между Украиной и Грузией вышла на положительный тренд, достигнув по итогам 5 месяцев 2021 32% роста.

"Надеюсь, нам удастся развить его после экспертных переговоров в рамках Совместной межправительственной украинский-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, десятое заседание которой запланировано провести в Тбилиси в конце сентября этого года", - отметил Шмыгаль.

Он также выразил заинтересованность в дальнейшем интенсивном развитии транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры черноморских портов и переправ между государствами, а также полагодарил Гарибашвили за согласие принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.

Премьер также выразил благодарность Грузии за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение российской агрессии в Донбассе и активную позицию по защите прав человека на временно оккупированных территориях.