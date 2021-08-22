Меркель: то, что Маас не приедет на "Крымскую платформу", не связано с отношениями между Берлином и Москвой

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила невозможность приезда главы МИД ФРГ в Киев на учредительный саммит "Крымской платформы" событиями в Афганистане, подчеркнув, что это не связано с отношениями Германии с РФ.

"То, что наш министр (Хайко Маас – ИФ) сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а только с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Меркель подчеркнула, что Германия считает аннексию Крыма нарушением международного права, и здесь ничего не изменилось, а в ходе визита в Киев хотела иметь возможность обсудить вопросы Минских договоренностей и Нормандского формата.

"Таким образом, это прощальный двусторонний визит. Наверное, я в качестве федерального канцлера уже не приеду", - указала она.