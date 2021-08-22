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15:19 22.08.2021

Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

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Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поставки оружия из Германии.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"Мы обращались относительно поставок (в Украину – ИФ) оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время не хотел бы перечислять все важные вещи. "Но в рамках наших договоренностей с Германией и сотрудничества с НАТО Украина ожидает и снайперских винтовок, и еще много вещей, кроме флота, и военных катеров, которые мы бы хотели получить от наших партнеров. Это предстоящий большой и долгий разговор", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что в рамках его встречи с Меркель один на один "об этом (поставках оружия в Украину из Германии – ИФ) разговора не было".

"Вероятно, во время ланча мы поднимем этот вопрос", - подытожил президент.

Теги: #зеленский #оружие #германия
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