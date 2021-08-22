Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать "Северный поток 2" как оружие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве (20 августа - ИФ) говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического - ИФ) оружия", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.