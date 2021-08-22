События

14:50 22.08.2021

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

1 мин читать
Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать "Северный поток 2" как оружие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве (20 августа - ИФ) говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического - ИФ) оружия", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Теги: #северный_поток_2 #санкции #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 22.08.2021
Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

15:20 22.08.2021
Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

14:56 22.08.2021
Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину

14:39 22.08.2021
Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

13:36 22.08.2021
Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

12:02 22.08.2021
Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

17:33 21.08.2021
МИД Украины поддерживает решение США об усилении санкций против РФ в связи с покушением на Навального

МИД Украины поддерживает решение США об усилении санкций против РФ в связи с покушением на Навального

17:01 21.08.2021
Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

10:16 21.08.2021
США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

21:10 20.08.2021
США решили ввести санкции против РФ, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием - госдепартамент

США решили ввести санкции против РФ, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием - госдепартамент

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

В Киеве из-за мероприятий ко Дню Независимости введут ограничения движения транспорта

Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

Меркель: то, что Маас не приедет на "Крымскую платформу", не связано с отношениями между Берлином и Москвой

Вселенский патриарх Варфоломей с главой ПЦУ Епифанием провел литургию в Софийском соборе

Эстонский президент и глава Сената чешского парламента посетили КПВВ "Чонгар" на админгранице с Крымом

В Киеве из-за мероприятий ко Дню Независимости введут ограничения движения транспорта

ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированной территории – главком Залужный

Минветеранов сделает все для увеличения своего бюджета на 2022 год - Лапутина

Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев - Минобороны Великобритании

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА