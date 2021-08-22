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14:19 22.08.2021

Вселенский патриарх Варфоломей с главой ПЦУ Епифанием провел литургию в Софийском соборе

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Вселенский патриарх Варфоломей с главой ПЦУ Епифанием провел литургию в Софийском соборе

Вселенский патриарх Варфоломей, находящийся с официальным визитом в Украине, совместно с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, в воскресенье, 22 августа, провел божественную литургию в соборе святой Софии Киевской.

Как сообщает пресс-служба политической партии "Европейская солидарность", собор посетил также пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Растроган тем, что многие наши верующие приехали из разных уголков Украины на божественную литургию… На их глазах слезы радости, а на устах улыбки, ведь мы совместно празднуем независимость Православной церкви Украины и приветствуем патриарха Варфоломея, который способствует утверждению ее среди Церквей-Сестер. Благодарю Бога за этот великий дар для Украины", - заявил по этому поводу Порошенко.

Отмечается, что на литургию со всей Украины съехалось около 15 тысяч верующих, многие из которых благодарили пятого президента за оказание помощи в получении Томоса об автокефалии ПЦУ. Со словами благодарности к Порошенко обратились также патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний, которые заявили о важности получения Томоса для Украины.

Пятый президент, в свою очередь, поблагодарил Варфоломея, Епифания, а также других церковнослужителей и прихожан ПЦУ за их помощь в построении собственной православной церкви в Украине, которая подчеркивает цивилизационный выбор украинцев.

"Большое спасибо нашим капелланам, которые на фронте обеспечивают суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства. Мы молились сегодня и за наших воинов, которые в эти непростые времена несут службу. Господь сейчас с Украиной, и наши победы еще впереди, ибо Господь слышит наши молитвы", - добавил Порошенко.

Теги: #епифаний #варфоломей #литургия
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