В Киеве из-за мероприятий ко Дню Независимости введут ограничения движения транспорта

В связи с проведением в Киеве мероприятий в рамках празднования 30-летней годовщины Независимости Украины, в понедельник, 23 августа, в городе введут ограничение на движение транспорта по ряду улиц.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в воскресенье, с 16:00 до 18:00 23 августа будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

"Также с 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспорта на время проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы. С 6:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспортных средств на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), Ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается ,что с 6:00 23 августа до окончания мероприятия перекроют движение транспорта на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), Рыльском пер. (от перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда в Михайловское пер. (кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).

"Кроме этого, с 6:00 23 августа до окончания мероприятий ограничат движение от моста Метро по Набережном шоссе до Днепровского спуска, Аллее Героев Крут, Днепровского спуска, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. До ул. Садовой), Крепостной пер., ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. до ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкая, ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко к Европейской пл., Ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская ( от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовая", - подчеркивают в КГГА.

23 августа закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

"В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18", - резюмируют в КГГА.