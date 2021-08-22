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12:07 22.08.2021

ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированной территории – главком Залужный

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ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированной территории – главком Залужный

Угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не исчезла и Вооруженные силу Украины должны быть к ней готовы, в том числе, и к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий, считает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения - даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное - подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", - сказал Залужный на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в воскресенье в Киеве.

Залужный подчеркнул, что война на востоке Украины продолжается и почти ежедневно есть убитые и раненые.

"У нас еще существует реальная угроза полномасштабного вторжения страны-агрессора и мы должны к ней готовиться", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, ВСУ должны получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.

Он также считает важным, "чтобы общество не забыло, что идет война, чтобы общество не отделило от себя ветеранов и волонтеров".

Теги: #всу #донбасс
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