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11:50 22.08.2021

Минветеранов сделает все для увеличения своего бюджета на 2022 год - Лапутина

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Минветеранов сделает все для увеличения своего бюджета на 2022 год - Лапутина

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина обещает сделать все, чтобы в следующим году бюджет ее ведомства увеличился.

"Государство… должно с уважением относиться к ветеранам. Сегодня на уровне президента и премьер-министра Украины проведено очень много мероприятий, совещаний... чтобы наша политика относительно защитников была в приоритете. И мы будем делать все, чтобы бюджет следующего года министерства по делам ветеранов был намного большим", - сказала Лапутина на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в воскресенье в Киеве.

Она отметила, что увеличение бюджетных средств для министерства даст возможность помочь ветеранам получить социальные гарантии, психологическую реабилитацию, а также поддержать развитие их малого и среднего бизнеса.

Теги: #бюджет #минветеранов
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