В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки на территории Украины будет господствовать преимущественно сухая и прохладная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 23 августа, в Украине без осадков, лишь днём в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей 16-18°; днём 22-27°, на крайнем западе 18-21°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днём 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 августа самая высокая температура воздуха днём (+35,3°) была в 2007 году, самая низкая ночью (+7,5°) в 1976 году.

Во вторник, 24 августа, в западных и Житомирской областях ожидаются умеренные, ночью местами значительные дожди, днём в Киевской, Винницкой и Черниговской областях умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днём 21-26°, на юге, востоке и Днепропетровской области до 30°, в западных областях 17-22°.

В Киеве во вторник без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 13-15°, днём 22-24°.

Утром 22 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 20-26°, в Днепре вблизи Киева - 22°.