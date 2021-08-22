В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

На борту самолета Ил-76МД, который в воскресенье утром вернулся из Афганистана с 83 пассажирами, были 12 украинцев, которые застряли на военной базе вблизи афганской столицы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На борту находилось 83 пассажира, среди которых граждане Украины и иностранцы, попросившие о помощи. На Родину, в частности, вернулись 12 украинцев, которые застряли на военной базе вблизи Кабула", - говорится в сообщении.

Об эвакуации украинцев, ранее находящихся на военной базе неподалеку от афганской столицы, сообщил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На своей странице в Фейсбуке он написал, что всех граждан Украины, который находились в сложной ситуации на военной базе, получилось вернуть домой.

"Второй эвакуационный борт из Кабула. Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине. Среди них - граждане Украины, журналисты... дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности). Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", - написал Кулеба в воскресенье.

Он добавил, что украинские дипломаты продолжают работать над организацией следующего рейса из Кабула, а также призвал граждан не верить фейкам, связанным с тем, что Украина якобы "бросила своих граждан".

"Украина своих не бросает. Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула. А вы не поддавайтесь, пожалуйста, фейкам, берегите себя и верьте в украинское государство" – подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.