Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Австралия в субботу выполнила из Кабула четыре авиарейса и вывезла в рамках операции США и Запада по эвакуации более 300 человек, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в воскресенье.

Среди эвакуированных - граждане Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, а также афганцы, имеющие австралийские въездные визы, отметил глава правительства.

"Мы продолжим выполнять эти рейсы, работая вместе с нашими партнерами и союзниками", - сказал Моррисон интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации (ABC).

Он добавил: "Мы поднимаем настроение не только австралийцам и афганцам, имеющим визы в Австралию, но и гражданам Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Новой Зеландии".

Глава МИД Австралии Марис Пейн на пресс-конференции сообщила, что усилиям по эвакуации мешают насильственные действия талибов.

"Как вы видели, тысячи людей толпятся у входов в аэропорт", - сказала она. - И, к сожалению, были также травмы".

Как сообщалось, посольство Соединенных Штатов в Кабуле предупредило, что американским гражданам в Афганистане следует воздерживаться от попыток самостоятельно добраться до столичного аэропорта из соображений "потенциальных угроз их безопасности".

В распространенном дипмиссией уведомлении говорится, что им необходимо дождаться "индивидуальных инструкций от представителей американского правительства".

По сообщению телеканала CNN, который ссылается на источники в Пентагоне, военные разрабатывают альтернативные маршруты доставки людей в аэропорт. Угрозы исходят от боевиков группировки ИГ в Афганистане.

Представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) обязались не препятствовать выезду иностранных граждан, а также желающих покинуть страну афганцев. В то же время, по сообщениям СМИ, все пытающиеся добраться до аэропорта сталкиваются с большими трудностями, поскольку все пути к нему контролируются блокпостами талибов.