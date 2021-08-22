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09:13 22.08.2021

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта"

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Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта"

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от "дельта" штамма коронавируса, сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко.

"Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района, которому было только 36 лет", - написала Иванченко на своей странице в Фейсбуке.

По ее данным, пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение, был подключен к аппарату ИВЛ.

"За его жизнь медики боролись 8 дней. К сожалению, спасти не удалось. У пациента была сопутствующая патология – сахарный диабет, то есть он находился в группе риска и нуждался в вакцинации", - написала главный санврач Львовской области, указав, что пациент не был вакцинирован.

По данным Иванченко, штамм "дельта" был подтвержден референс-лабораторией Минздрава Украины.

По данным Львовского горсовета, по состоянию на утро 22 августа во Львовской области в общей сложности зафиксировали 1391132 случая заболевания коронавирусом, из них – 3707 летальных.

За минувшие сутки в области подтверждены 36 новых случаев заболевания коронавирусом.

Теги: #штамм #дельта #львовская_область
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