События

08:45 22.08.2021

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

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За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано… По состоянию на 7:00 утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в субботу в направлении Водяного, что у Донецка, противник применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганского противник обстреливал позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #оос #сводка
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