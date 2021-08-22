Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из аэропорта Кабул (Афганистан), прибыл в Борисполь. Из 83 пассажиров 31 гражданин Украины, сообщил телеканал "Украина24".

"На борту среди граждан других стран - 31 украинец. Всего в Украину прибыли 83 человека", - сообщает телеканал в Telegram в воскресенье утром.

Борт на аэродроме встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.