В Украине за сутки зафиксированы 1003 новых случая заболеваний СOVID-19, выздоровели 236 человек, 25 умерли

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 003 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 236 человек, умерли 25, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 21 августа 2021 в Украине зафиксировано 1003 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 17). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 701 человек; летальных случаев - 25; выздоровели - 236 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 21 августа сообщалось о 1 732 новых случаях инфицирования, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 274 561 человек, выздоровели 2 200 999 человека, летальных случаев - 53 457.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.