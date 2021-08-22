События

07:08 22.08.2021

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

1 мин читать
Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности, говорится в заявлении израильской армии.

"Налеты были предприняты из-за беспорядков в районе пограничного барьера, а также из-за стрельбы по полицейскому-пограничнику", - отмечается в нем.

Удары истребителями ВВС Израиля были нанесены по четырем различным объектам ХАМАС в Газе, на которых производилось и хранилось оружие, информирует армия.

"ХАМАС продолжает превращать Газу в террористическое государство, эксплуатируя гражданское население. Армия обороны Израиля будет продолжать силовым образом реагировать на любые попытки террора, предпринимаемые ХАМАС, и мы считаем, что именно ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа", - цитирует заявление армии издание The Jerusalem Post.

Теги: #ввс #газа #удары #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:32 20.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

02:00 16.08.2021
Более 75 военных самолетов задействованы в эвакуации дипломатов США, стран НАТО и афганцев из Кабулас

Более 75 военных самолетов задействованы в эвакуации дипломатов США, стран НАТО и афганцев из Кабулас

20:23 10.08.2021
Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

10:17 10.08.2021
Израиль выявил пиковое с февраля число инфицированных COVID-19, возможны новые ограничения

Израиль выявил пиковое с февраля число инфицированных COVID-19, возможны новые ограничения

15:07 09.08.2021
Новый посол Израиля предоставил копии верительных грамот в МИД Украины

Новый посол Израиля предоставил копии верительных грамот в МИД Украины

11:58 09.08.2021
Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

08:42 07.08.2021
Ракетные обстрелы боевиками "Хезболлы" израильской территории угрожают суверенитету Ливана

Ракетные обстрелы боевиками "Хезболлы" израильской территории угрожают суверенитету Ливана

07:01 07.08.2021
Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

23:07 06.08.2021
Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

12:34 06.08.2021
Израильские военные отвечают огнем на пуски ракет из Ливана по Израилю

Израильские военные отвечают огнем на пуски ракет из Ливана по Израилю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

В Украине за сутки зафиксированы 1003 новых случая заболеваний СOVID-19, выздоровели 236 человек, 25 умерли

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта"

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 66 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

В Украине за сутки зафиксированы 1003 новых случая заболеваний СOVID-19, выздоровели 236 человек, 25 умерли

Посольство США в Афганистане не рекомендовало американским гражданам самостоятельно добираться до аэропорта в Кабуле

22 августа: Какой сегодня праздник

Образовательный процесс в Президентском университете начнется 1 октября 2023 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА