Образовательный процесс в Президентском университете начнется 1 октября 2023 года

Президентский университет начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. До этой даты распланирован комплекс строительных и организационо-подготовительных работ, сообщили в Министерстве образования и науки.

"20 августа 2021 Правительством утвержден план мероприятий по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет". В соответствии с планом 1 октября 2023 в университете должно начаться образовательный процесс", – говорится в сообщении.

Также предусмотрено, что до конца текущего года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

Согласно плану мероприятий выполнения строительных работ первой очереди строительства, получения акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составления смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, аппарат-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания "Президентского университета".

Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.