События

06:55 22.08.2021

Образовательный процесс в Президентском университете начнется 1 октября 2023 года

2 мин читать
Образовательный процесс в Президентском университете начнется 1 октября 2023 года

Президентский университет начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. До этой даты распланирован комплекс строительных и организационо-подготовительных работ, сообщили в Министерстве образования и науки.

"20 августа 2021 Правительством утвержден план мероприятий по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет". В соответствии с планом 1 октября 2023 в университете должно начаться образовательный процесс", – говорится в сообщении.

Также предусмотрено, что до конца текущего года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

Согласно плану мероприятий выполнения строительных работ первой очереди строительства, получения акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составления смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, аппарат-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания "Президентского университета".

Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Теги: #президентский_университет #открытие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:56 19.08.2021
Столичный ТРЦ Respublika Park откроется 26 октября

Столичный ТРЦ Respublika Park откроется 26 октября

13:43 11.08.2021
Кабмин перераспределил 70 млн грн на реализацию "Президентского университета" в 2021 году

Кабмин перераспределил 70 млн грн на реализацию "Президентского университета" в 2021 году

21:39 01.07.2021
С 1 июля Нидерланды открывают въезд для украинцев

С 1 июля Нидерланды открывают въезд для украинцев

05:50 28.06.2021
В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

08:52 20.06.2021
Первый терминал аэропорта Дубая возобновит работу после 15 месяцев закрытия из-за COVID-19

Первый терминал аэропорта Дубая возобновит работу после 15 месяцев закрытия из-за COVID-19

10:40 16.06.2021
Индия открывает Тадж-Махал на фоне снижения заражений COVID-19

Индия открывает Тадж-Махал на фоне снижения заражений COVID-19

19:09 15.06.2021
Первая гостиница Radisson открылась в Одессе

Первая гостиница Radisson открылась в Одессе

17:55 06.06.2021
Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

19:36 28.05.2021
Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

14:28 21.05.2021
В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

В Украине за сутки зафиксированы 1003 новых случая заболеваний СOVID-19, выздоровели 236 человек, 25 умерли

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта"

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 66 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

В Украине за сутки зафиксированы 1003 новых случая заболеваний СOVID-19, выздоровели 236 человек, 25 умерли

Посольство США в Афганистане не рекомендовало американским гражданам самостоятельно добираться до аэропорта в Кабуле

22 августа: Какой сегодня праздник

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА