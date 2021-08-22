С 24 августа по 1 октября на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

С вечера 24 августа по 1 октября на Южном мосту в Киеве, из-за замены деформационных швов, частично ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 21:00 24 августа до 1 октября на Южном мосту частично ограничат движение", – сказано в сообщении на сайте КГГА, со ссылкой на Коммунальную Корпорацию "Киевавтодор".

В столичной мэрии уточнили, что на мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновлять сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут проводить в направлении правого берега.

"Отметим, что от киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту, проезжая их водители притормаживают. Во время работ движение будет частично ограничено", – сказано в сообщении.