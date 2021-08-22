В воскресенье в центре Киева пройдет последняя репетиция парада войск, будет ограничено движение транспорта

В воскресенье, 22 августа, состоится финальная репетиция парада войск - предусмотрено ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта, сообщили в КГГА.

"22 августа, состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменены маршруты общественного транспорта", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.