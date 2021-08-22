Экс-губернатор провинции Балх призвал талибов создать правительство с представительством всех сторон

Бывший губернатор провинции Балх и один из лидеров партии Исламское Общество - Джамиати Ислами, Атта Мухаммад Нур призвал функционеров движения "Талибан" сформировать правительство на широкой основе.

"Талибы, либо повторят свой горький опыт, либо согласятся и примут, что правительство с участием всех сторон на пользу всему Афганистану. В противном случае, народ никогда не станет прислугой чужих, и мы не станем слугами чужих", - подчеркнул Нур в своем видеообращении, размещенном в субботу в "Фейсбуке".

"Талибы должны учитывать все стороны, создать широкое правительство, которое примет и мир, и каждый афганский этнос мог бы принимать в нем решение. Мы не пойдем ради декора, мы хотим быть партнерами и это наше право, потому что земля, страна принадлежат всем нам, и все мы имеем право на участие в правлении нашей страной", - отметил один из лидеров партии Исламское Общество.

Он предупредил, что "если талибы повторят свой прошедший горький опыт, который они уже видели, естественно, что начнется война, сопротивление".

14 августа в ходе осады города Мазари-Шариф боевиками "Талибан" Нур и лидер Национального исламского общества Афганистана Абдул Рашид Дустум покинули Афганистан, оставив провинцию талибам. Нур объяснил причину падения Мазари-Шарифа в руки талибов предательством командования афганской национально армии.

"За два дня до падения Балха нам дали 300 стволов М-16. Два дня мы безуспешно пытались получить к ним боеприпасы. Во время защиты города за 10 минут линия обороны в зоне ответственности армии была сдана, за 10 минут весь армейский корпус со всеми танками был передан противнику", - сообщил Нур.

Ранее он заявлял, что провинция была сдана талибам в результате масштабного заговора. "К сожалению, в результате масштабного организованного и трусливого заговора все правительственные объекты и правительственные силы были переданы талибам. Размах этого заговора был настолько велик и глубок, что они хотели заманить в ловушку моего друга маршала Абдула Рашида и меня, но им это не удалось", - заявил Нур в "Фейсбуке".

В настоящее время местонахождения Нура и Дустума неизвестно.