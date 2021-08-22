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00:49 22.08.2021

В Киеве 23 августа ветераны поднимут на флагшток самый большой флаг Украины

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В Киеве 23 августа ветераны поднимут на флагшток самый большой флаг Украины

В понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага Украины в Киеве веераны поднимут наибольший флаг, сообщили в пресс-службе КГГА.

"В этом году город традиционно отметит праздник в торжественной обстановке. Мероприятия пройдут на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне с участием киевлян. В частности, ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой государственный флаг. А 30 юных жителей столицы, которые являются победителями школьных олимпиад, творческих фестивалей и спортивных соревнований, из рук городского головы получат паспорта граждан Украины в виде ID-карт", - рассказал директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

День Государственного Флага Украины в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". В 2020 году там был открыт мемориал с самым большим флагом. Кроме того, именно с печерских холмов украинский флаг видно из многих мест. Церемония поднятия Государственного Флага Украины состоится при участии Киевского городского головы и общевойскового взвода роты Почетного караула.

В КГГА напомнили, что ко Дню Государственного Флага Украины и 30-летия Независимости Украины был установлен новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного флага. Конструкция обновленного трезубца более легкая и оснащена поворотным механизмом. Сам флагшток сейчас является крупнейшим в Украине. Его высота составляет около 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Теги: #киев #день_флага
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