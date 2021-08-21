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21:56 21.08.2021

Порошенко: Убежден, что визит патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих

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Порошенко: Убежден, что визит патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в богослужении в церкви Святого Андрея Первозванного, которое возглавил Вселенский патриарх Варфоломей.

"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришел свет Христовой веры", - цитирует Порошенко пресс-служба политсилы на сайте партии в субботу вечером.

Лидер "Европейской Солидарности" напомнил о помощи Варфоломея в деле получения Томоса об автокефалии.

"Патриарх Варфоломей подарил украинскому народу великое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной Церкви Украины", - сказал пятый президент.

Он выразил уверенность в позитивном влиянии присутствия патриарха на празднование Дня Независимости на духовном возрождении Украины и единения украинских православных верян.

"Убежден, что визит патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих", - отметил Порошенко.

Теги: #порошенко #варфоломей
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