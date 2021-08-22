22 августа: Какой сегодня праздник

Сегодня Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

По народному календарю - Матвей Ненастный.

Православная церковь отмечает День памяти преподобного Псоя Египетского и почитается память Матфия – одного из учеников Христа, который занял место апостола вместо Иуды Искариота после того, как тот предал Спасителя. Продолжается Успенский пост.

Отмечают сегодня и "вкусные" праздники: Всемирный день риса джолоф и День растительного молока. Также сегодня - день катания на радуге; "съешь персик"; день дубовой бочки; день ускорения прихода весны в южном полушарии, день "Будь ангелом" и "Отведите свою кошку к ветеринару" в США.

В этот день:

1880 г. Выехал первый в мире электромоторный трамвай Федора Пироцкого со скоростью конной рыси (8-12 км/ч), совершал крутой поворот, останавливался и двигался назад.

1880 г. Умер 80-летний Иван Фундуклей - мультимиллионер, меценат.

1980 г. На экраны СССР вышел фильм студии им. Довженко "Ярослав Мудрый".

1992 г. В Мариинском дворце Президент УНР в изгнании Николай Плавьюк, председатель правительства Иван Самойленко и глава УНР Михаил Воскобийников в присутствии президента Л. Кравчука, председателя Верховной Рады И. Плюща и премьер-министра Украины В. Фокина передали власти Украины свои полномочия и мандат Государственного Центра УНР в изгнании.

1992 г. Митрополит УАПЦ Мстислав (Степан Скрипник, племянник Симона Петлюры) передал флаг Третьей Железной дивизии Действующей Армии УНР новосозданной украинской армии, который сегодня хранится в музее Вооруженных сил Украины.

Приметы дня:

Много росы – к солнечному и теплому дню;

Дождь в этот день начался – несколько дней непогода продлится;

В водоемах вода тихо течет – к зиме без метелей.

Именины у Марии, Алексея, Антона, Григория, Ирины, Дмитрия, Ивана, Леонтия, Макара, Петра, Самуила, Юлиана и Якова.

День рождения празднует украинская актриса, телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская.