События

18:15 21.08.2021

С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

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С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь, сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. В направлении Водяного, что у Донецка, враг применил минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", – говорится в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Теги: #оос #сводка
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