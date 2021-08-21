С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь, сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. В направлении Водяного, что у Донецка, враг применил минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", – говорится в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.