Германию на Крымской платформе представит министр экономики и энергетики

На учредительном саммите Крымской платформы Германию представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

"Германию на первом саммите Крымской платформ будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом Федерального канцлера Меркель и ранее занимал должность главы Федеральной канцелярии. Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане", - рассказала Фельдхузен агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что в 2019 году министр Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Тема энергетической безопасности в контексте Nordstream 2, безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмайера на полях саммита Крымской платформы", - добавила посол.

Как сообщалось, участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа подтвердили 45 стран, 15 из которых будут представлены на уровне глав государств.