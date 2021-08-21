МИД Украины поддерживает решение США об усилении санкций против РФ в связи с покушением на Навального

Министерство иностранных дел Украины поддерживает решение США о введении с 20 августа 2021 года дополнительных ограничительных мер против России в связи с применением химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального.

"В частности, речь идет о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий. Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства", - указывается в комментарии, обнародованном МИД Украины.

В министерстве подчеркнули, что использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств и журналистов противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Россия.

"Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество принять более решительных действий для предупреждения деструктивной деятельности России", - заключили в МИД.