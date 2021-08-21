Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении, Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария и ряда других лиц.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Так, указом президента вводятся санкции в отношении Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любви Лукашиной. Введенные против них санкции включают в себя аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокировку интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам – сайту "Страна.UA" и его страницам в социальных сетях.

Также вводятся санкции в отношении ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджери" и ТОВ "Смарт медиасеть". Решение СНБО в отношении указанных юридических лиц также предусматривает блокирование сайта "Страна.UA" и его субдоменов.

Введенные в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко санкции, помимо экономических органичений, предусматривают блокирования доступа к ресурсу "Шарий.net", сайту "Политическая партия Шария" и связанным с ними субдоменам, а также к страницам членов списка в социальных сетях.

Решением также предусмотрены экономические ограничения и блокировка доступа к веб-ресурсам ТОВ "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Как сообщалось, решение о применении санкций в отношении Гужвы, Шария и аффилированных с ними юрлиц было принято на заседании СНБО 20 августа.