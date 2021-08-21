События

17:01 21.08.2021

Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

2 мин читать
Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении, Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария и ряда других лиц.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Так, указом президента вводятся санкции в отношении Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любви Лукашиной. Введенные против них санкции включают в себя аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокировку интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам – сайту "Страна.UA" и его страницам в социальных сетях.

Также вводятся санкции в отношении ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджери" и ТОВ "Смарт медиасеть". Решение СНБО в отношении указанных юридических лиц также предусматривает блокирование сайта "Страна.UA" и его субдоменов.

Введенные в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко санкции, помимо экономических органичений, предусматривают блокирования доступа к ресурсу "Шарий.net", сайту "Политическая партия Шария" и связанным с ними субдоменам, а также к страницам членов списка в социальных сетях.

Решением также предусмотрены экономические ограничения и блокировка доступа к веб-ресурсам ТОВ "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Как сообщалось, решение о применении санкций в отношении Гужвы, Шария и аффилированных с ними юрлиц было принято на заседании СНБО 20 августа.

Теги: #указ #шарий #санкции #зеленский #гужва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 21.08.2021
США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

00:39 21.08.2021
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину

Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину

21:10 20.08.2021
США решили ввести санкции против РФ, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием - госдепартамент

США решили ввести санкции против РФ, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием - госдепартамент

20:53 20.08.2021
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

19:52 20.08.2021
США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

19:40 20.08.2021
Минфин США в годовщину инцидента с Навальным ввел дополнительные санкции против РФ

Минфин США в годовщину инцидента с Навальным ввел дополнительные санкции против РФ

19:21 20.08.2021
СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

19:11 20.08.2021
СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

18:45 20.08.2021
СНБО вводит санкции в отношении Гужвы, Шария и других лиц – Данилов

СНБО вводит санкции в отношении Гужвы, Шария и других лиц – Данилов

18:33 20.08.2021
СНБО ввел санкции в отношении нардепа Деркача – Данилов

СНБО ввел санкции в отношении нардепа Деркача – Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замгенсека НАТО Джоанэ едет в Киев на Крымскую платформу и 30-тиление Независимости Украины

МИД Украины выражает протест против введенных РФ санкций в отношении украинских граждан

В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского патриарха в Украину

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет - глава Еврокомиссии

Зеленскому предложили к 30-й годовщине независимости помиловать 36 осужденных военнослужащих

Замгенсека НАТО Джоанэ едет в Киев на Крымскую платформу и 30-тиление Независимости Украины

МИД Украины выражает протест против введенных РФ санкций в отношении украинских граждан

Итальянские военные эвакуировали из Кабула около тысячи афганцев

В Украине только 7 тыс дел по преступлениям, связанным с военным конфликтом, направлены в суд - генпрокурор

В воскресенье в Украине без осадков, в понедельник местами кратковременные дожди лишь в западных областях

В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского патриарха в Украину

Премьер-министр Грузии прибыл в Украину

Два случая заражения коронавирусом впервые выявлены на острове Палау в Тихом океане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА