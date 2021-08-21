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15:47 21.08.2021

Зеленскому предложили к 30-й годовщине независимости помиловать 36 осужденных военнослужащих

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Зеленскому предложили к 30-й годовщине независимости помиловать 36 осужденных военнослужащих

Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины подал на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского ходатайство об освобождении или частичном уменьшении срока отбывания наказания для осужденных военнослужащих, сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель Консультативного совета Алена Вербицкая уточнила, что ходатайству предшествовало посещение 22 исправительных колоний, а также исправительных центром и следственных изоляторов, где она встретилась с более 200 осужденными военнослужащими.

"В процессе анализа материалов личных дел Консультативный совет поддержал представление большинства ходатайств, поступивших на имя его председателя", - отметила Вербицкая.

Отмечается, что прошение о помиловании касается военнослужащих, совершивших те или иные преступления, с учетом всех обстоятельств, условий и предпосылок их совершения. Важным критерием, на котором настаивает Консультативный совет, является то, что все осужденные участвовали в боях за независимость и территориальную целостность Украины.

"Большинство ветеранов отбывает наказание в местах несвободы впервые, а сами преступления очень часто были совершены ими в состоянии сильного душевного волнения из-за непроработанных травмы войны и отсутствия действенных механизмов возврата человека к мирной жизни. Поэтому по результатам проведенных встреч с осужденными мы сможем еще раз доказать необходимость увеличения расходов государства на реабилитацию наших защитников", - подчеркнула Вербицкая.

Комиссия при президенте Украины в вопросах помилования, получив предложения от Консультативного совета, приняла решение предложить президенту к 30-й годовщине независимости Украины помиловать 36 военнослужащих. Остальные кандидатуры будут предложены после изучения и дополнительной проверки.

Председатель Комиссии по вопросам помилования, руководитель Кабинета руководителя Офиса президента Украины Андрей Гота отметил, что такой индивидуальный подход к помилованию военных применяется впервые в современной истории Украины по инициативе президента Украины и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"При определении кандидатур осужденных для помилования руководствуются не принципом отрицания преступлений, а учетом заслуг ветеранов, защищавших Украину", - пояснил Гота.

По его словам, в частности, помилование не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Вербицкая отметила, что до конца года запланировано посещение около сотни мест несвободы.

В дальнейшем заседания о помиловании будут происходить по мере обработки собранной информации и проведения встреч с осужденными ветеранами.

Теги: #военные #день_независимости #заключенные #помилование
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