События

14:47 21.08.2021

МИД Украины выражает протест против введенных РФ санкций в отношении украинских граждан

1 мин читать
МИД Украины выражает протест против введенных РФ санкций в отношении украинских граждан

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения списка украинских физических лиц, в отношении которых правительство РФ вводит санкции.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. … Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства.

В МИД отмечают, что давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии.

"Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - указывается в заявлении.

"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: #санкции_рф #протест #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 21.08.2021
Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

10:09 21.08.2021
Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

00:22 21.08.2021
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

12:51 20.08.2021
11 первых леди будут участницами Киевского саммита первых леди и джентльменов - Кулеба

11 первых леди будут участницами Киевского саммита первых леди и джентльменов - Кулеба

11:51 20.08.2021
МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

03:12 20.08.2021
Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

17:58 17.08.2021
Более 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана – Кулеба

Более 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана – Кулеба

12:55 17.08.2021
Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму

Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму

11:50 17.08.2021
МИД: 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана

МИД: 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана

07:12 17.08.2021
Боррель проведет экстренное совещание министров иностранных дел стран ЕС по Афганистану

Боррель проведет экстренное совещание министров иностранных дел стран ЕС по Афганистану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замгенсека НАТО Джоанэ едет в Киев на Крымскую платформу и 30-тиление Независимости Украины

В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского патриарха в Украину

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленскому предложили к 30-й годовщине независимости помиловать 36 осужденных военнослужащих

Замгенсека НАТО Джоанэ едет в Киев на Крымскую платформу и 30-тиление Независимости Украины

Итальянские военные эвакуировали из Кабула около тысячи афганцев

В Украине только 7 тыс дел по преступлениям, связанным с военным конфликтом, направлены в суд - генпрокурор

В воскресенье в Украине без осадков, в понедельник местами кратковременные дожди лишь в западных областях

В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского патриарха в Украину

Премьер-министр Грузии прибыл в Украину

Два случая заражения коронавирусом впервые выявлены на острове Палау в Тихом океане

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА