МИД Украины выражает протест против введенных РФ санкций в отношении украинских граждан

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения списка украинских физических лиц, в отношении которых правительство РФ вводит санкции.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. … Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства.

В МИД отмечают, что давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии.

"Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - указывается в заявлении.

"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.