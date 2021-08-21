События

13:59 21.08.2021

Итальянские военные эвакуировали из Кабула около тысячи афганцев

1 мин читать

Около тысячи граждан Афганистана эвакуированы за прошедшие пять дней из Кабула на итальянских самолетах, сообщило в субботу Associated Press со ссылкой на министерство обороны Италии.

По данным ведомства, лишь в субботу в Рим прибыли два борта из Эль-Кувейта, который итальянцы используют в качестве транзитного аэропорта для рейсов из Кабула. На этих самолетах в Италию прибыли 207 афганцев.

Всего эвакуацию людей из Кабула обеспечивают более 1,5 тыс. итальянских военнослужащих и четыре самолета С-130, которые доставляют эвакуированных в Кувейт. Оттуда на четырех самолетах КС767 их вывозят в Италию.

Теги: #эвакуация #италия #афганистан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 21.08.2021
Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

07:55 21.08.2021
В ЮНЕСКО призывают сделать все возможное для защиты свободы слова в Афганистане

В ЮНЕСКО призывают сделать все возможное для защиты свободы слова в Афганистане

07:11 21.08.2021
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан предложили помощь США по транзиту вывозимых из Кабула людей

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан предложили помощь США по транзиту вывозимых из Кабула людей

04:42 21.08.2021
США приостановили эвакуацию из Кабула, так как Катар отказывается принимать новых беженцев

США приостановили эвакуацию из Кабула, так как Катар отказывается принимать новых беженцев

21:24 20.08.2021
США эвакуировали из Афганистана 5,7 тыс. человек за четверг - Байден

США эвакуировали из Афганистана 5,7 тыс. человек за четверг - Байден

07:37 20.08.2021
Британия планирует 24 августа совершить последний рейс в Кабул в рамках эвакуации своих подданных и афганцев

Британия планирует 24 августа совершить последний рейс в Кабул в рамках эвакуации своих подданных и афганцев

06:53 20.08.2021
Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

Посольство США в Афганистане предупреждало Госдеп о скором захвате Кабула талибами - СМИ

03:12 20.08.2021
Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

23:55 19.08.2021
Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

Премьер Баварии Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

23:01 19.08.2021
В ЮНЕСКО призывают защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане

В ЮНЕСКО призывают защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского патриарха в Украину

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

В Украине за сутки зафиксировано 1 732 новых случая заболеваний СOVID-19, выздоровели 763 человека, 38 умерли – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине только 7 тыс дел по преступлениям, связанным с военным конфликтом, направлены в суд - генпрокурор

В воскресенье в Украине без осадков, в понедельник местами кратковременные дожди лишь в западных областях

В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского патриарха в Украину

Премьер-министр Грузии прибыл в Украину

Два случая заражения коронавирусом впервые выявлены на острове Палау в Тихом океане

Кулеба о санкциях: РФ обещала отомстить мне за Крымскую платформу, но нас это не остановит

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2"

Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования 30-й годовщины независимости Украины

Число заражений COVID-19 в мире превысило 210,8 млн - университет Хопкинса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА