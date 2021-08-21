В Украине только 7 тыс дел по преступлениям, связанным с военным конфликтом, направлены в суд - генпрокурор

В Украине с 2014 года зарегистрировано более 30 тыс преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, только более 7 тыс из них направлены в суд, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом она сказала на онлайн встрече с послом по спецзаданиям Майклом Козаком Офиса глобального криминального правосудия Госдепа США и представителями Бюро по вопросам Европы и Евразии, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Венедиктова пригласила американских партнеров приобщиться к работе Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

"Мы приглашаем приобщаться к работе (Совета – ИФ) американских экспертов в области международного гуманитарного права и международного уголовного права, которые бы постоянно работали с нашей командой. Также очень полезной будет участие военных экспертов, имеющих опыт сотрудничества с международными судебными органами", - отметила генпрокурор.