В воскресенье в Украине без осадков, в понедельник местами кратковременные дожди лишь в западных областях

В ближайшие сутки сухую погоду в Украине будет определять область повышенного давления. Без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в восточных областях и на побережье моров местами 17-19°; днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-11°, днем 16-21°.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 августа самая высокая температура днем была 36,6 в 2000г., самая низкая ночью 4,6 в 1914г.

В понедельник, 23 августа, в Украине без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью 13-18°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°, на Закарпатье до 29°.

В Киеве в понедельник переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

21 августа по состоянию 8 часов температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°, возле Одессы и Очакова 19°, в Днепре, в пределах Киева, 22°.