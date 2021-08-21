В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского патриарха в Украину

Благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия Вселенского патриарха Варфоломея прошла в субботу в Михайловском Златоверхом соборе.

Как сообщила пресс-служба Киевской метрополии Украинской православной церкви (ПЦУ), Вселенского патриарха Варфоломея встретил на территории Свято-Михайловского Золотоверхого монастыря митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Патриарх Варфоломей возложил цветы возле "Стены памяти погибших защитников Украины" и возле памятного знака жертвам Голодомора-геноцида украинского народа.

В мероприятиях принял участие третий президент Украины Виктор Ющенко.

Как сообщалось, в воскресенье, 22 августа на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля – Вселенским патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний.

Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. В тот же день он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.