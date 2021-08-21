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11:14 21.08.2021

Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

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Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана, количество эвакуированных уточняется

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ вылетел в субботу из аэропорта Кабул (Афганистан)

"По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан)", - сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что количество эвакуированных граждан и время возвращении в Украину уточняется.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

 

Теги: #всу #самолет #афганистан
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