Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал введение против него санкций со стороны РФ "наилучшей оценкой совместной работы в отстаивании интересов Украины".

"Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о каком-либо присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни - как говорят в народе, "чтобы и духу не было", - написал Данилов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.