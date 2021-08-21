Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования 30-й годовщины независимости Украины

В период проведения в Украине мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного флага, с 9:00 21 августа по 9:00 25 августа, подразделения Госслужбы по ЧС (ГСЧС) перешли на усиленный режим несения службы.

"Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8600 спасателей и 2800 единиц техники ГСЧС, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий. Организовано дежурство 9 воздушных судов, из них один самолет и два вертолета в аэропорту "Киев". В готовности находится 28 пиротехнических расчетов", сообщила пресс-служба ГСЧС.

Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Кроме того, организовано межведомственное взаимодействие и проводятся работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

23 августа в Украине отмечается День государственного флага, 24 августа пройдут торжественные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины.