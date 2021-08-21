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09:26 21.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 210,8 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 210,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 210 млн 866 тыс. 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 415 тыс. 276 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 37 млн 613 тыс. 822 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 627 тыс. 844.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 393 тыс. 286, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 433 тыс. 964.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 528 тыс. 99 заболевших, умерли 573 тыс. 511 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 568,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 934 человека, в Индии - 311, Бразилии - 2 тыс. 677.

Теги: #коронавирус
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