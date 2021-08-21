Вечером 21 и 22 августа в Киеве по ул. Михайловской и Большой Житомирской будет ограничено движение

В связи с монтажными работами для проведения фестиваля "Ковчег Украины: десять веков украинской музыки в одном концерте, музыкальное событие года" в Киеве, 21 и 22 августа будет ограничено движение транспорта по улицам Михайловской и Большой Житомирской. Также ограничено движение транспорта 20 и 22 августа с 15:30 до 1:15 на ул. Льва Толстого, сообщили в КГГА.

"22 августа на Михайловской площади ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Ковчег Украины: десять веков украинской музыки в одном концерте, музыкальное событие года". Это предусмотрено распоряжением КГГА № 1771. В частности, 21 и 22 августа с 20:30 до 23:30 ограничат движение всех видов транспорта по улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и по улице Большой Житомирской (от перекрестка с улицей Владимирской к Михайловской площади)", – сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу.

В информации подчеркивается, что монтаж конструкций и оборудования для проведения фестиваля будут осуществлять с 13 августа до 22:00 18 августа. Демонтаж - с 18:00 23 августа до 22:00 27 августа. "В связи с этим 21 августа с 20:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 23:30) движение автобусов маршрута № 114 организуют по маршруту движения рабочего дня", – добавили в КГГА.

Также распоряжением КГГА № 1768 предусмотрено ограничение движения транспорта 20 и 22 августа с 15:30 до 1:15 на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до пл. Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (от Боричевого спуска до ул. Игоревской).