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08:44 21.08.2021

Россия с ноября прошлого года поставляет Армении оружие, Ереван намерен модернизировать армию в кратчайшие сроки - Совбез республики

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Россия с ноября прошлого года поставляет Армении оружие, Ереван намерен модернизировать армию в кратчайшие сроки - Совбез республики

Россия после 44-дневной войны в Карабахе поставляла и продолжает поставлять Армении оружие, Ереван намерен в кратчайшие сроки полностью модернизировать армию, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Начиная с ноября 2020 года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала и данный процесс был непрерывным. Правительство Армении намерено полностью модернизировать армию и данная задача будет решена в максимально короткое время", - сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

Согласно программе правительства Армении, Ереван расширит сотрудничество с Россией по части закупок и модернизации вооружения.

"Правительство продолжит процесс модернизации вооружения и военной техники, закупок новых образцов вооружения. Со странами-партнерами и странами-союзниками будет осуществляться более целевая политика в области военного и военно-технического сотрудничества", - следует из программы правительства республики, текст которой был опубликован на сайте исполнительного органа в среду.

Отмечается, что особое значение будет придаваться развитию союзнических и партнерских отношений в данной области, "в частности, будет расширено сотрудничество с Россией, которое будет направлено на увеличение военного потенциала совместных сил (систем) и обеспечение максимального взаимодействия ВС двух стран".

"Армения будет развивать и модернизировать свои ВС не для агрессии, а для защиты от агрессии. Армения не имеет намерений захватывать территории", - говорится в программе правительства.

Программа правительства Армении была одобрена на заседании исполнительного органа 18 августа, и будет представлена на обсуждение парламента.

Новое правительства Армении во главе с премьером-министром Николом Пашиняном сформировалось по итогам досрочных парламентских выборов 20 июня.

Теги: #россия #оружие #армения #поставки
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