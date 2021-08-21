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08:27 21.08.2021

Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан на получении взятки в $90 тыс.

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Чиновник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан на получении взятки в $90 тыс.

В пятницу 20 августа детективы НАБУ задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса в размере $90 тыс.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.28 ч.4 ст.368 (осуществление преступления группой лиц, повторное получение взятки) УК Украины.

"В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере", – сказано в сообщении на сайте Бюро.

Летом 2021 вследствие возложенных на Национальное бюро полномочий, детективы получили информацию о существовании системы получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на право на занятие игорным бизнесом. "Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием", – сообщили в НАБУ.

В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член КРАИЛ предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие им и другими членами Комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений субъектов предпринимательской деятельности в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении. Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности.

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

Теги: #взятка #набу #краил
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