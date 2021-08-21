В центре Киеве ликвидирован пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы эвакуированы

В Голосеевском районе Киева в субботу утром ликвидирован пожар кровли многоквартирного дома на площади около 600 кв. м, жильцы эвакуированы, без пострадавших, сообщили в ГСЧС.

"21 августа в ГСЧС поступила информация, что в 5:47 в Голосеевском районе по ул.Васильковская, 47 возник пожар кровли 5-этажного жилого дома на площади около 600 кв. Предварительно жертв и пострадавших нет… состоянием на 8.00 пожар ликвидирован", – сказано в сообщении в субботу утром.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями ГСЧС была проведена эвакуация жильцов дома.

К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.