События

08:02 21.08.2021

В Херсонской области у о.Джарылгач продолжается поиск мужчины, пропавшего ранее

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В Херсонской области у о.Джарылгач продолжается поиск мужчины, пропавшего ранее

В Херсонской области, у о. Джарылгач продолжается поиск мужчины, который пропал во время купания на матрасе вместе с сыном, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"По состоянию на 7.00 21 августа судьба 1 человека (отца) остается неизвестной, поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 августа от Нацполиции поступила информация, что около 11.50 у о.Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезли 2 человека (1980 г.р. и 2013 г.р.) жители г.Львов. В 15.35 у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка.

20 августа к поисковым работам привлекалось 33 человека и 9 единиц техники (из них 4 плавсредства).

Теги: #исчезновение #херсонская #поиск
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